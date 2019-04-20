صباغ: لاحترام سيادة سوريا وخروج جميع القوى التي دخلت إلى أراضيها دون إذن شرعي

شدّد رئيس ​مجلس الشعب السوري​ ​حموده صباغ​، أنّ "​الجولان​ أرض سورية وعازمون على تحرير كلّ شبر من أراضي ​سوريا​"، لافتًا إلى أنّ "الشعب السوري مصمّم على الإنتصار الناجز على ​الإرهاب​ مهما كانت التضحيات، وهو مستمرّ في محاربة الإرهاب من أجل خيره وخير المنطقة والعالم".

وطالب، في كلمة خلال أعمال مؤتمر برلمانات دول جوار ​العراق​، في بغداد، بـ"احترام استقلال سوريا وسيادتها وخروج جميع القوى الّتي دخلت إلى أراضيها دون إذن شرعي، فلا مستقبل لأيّ نوع من أنواع الاحتلال في سوريا، والشعب السوري لن يتوانى عن تحرير آخر شبر من أرض الوطن".

وأكّد صباغ "دعمنا المطلق لأبناء الشعب ال​فلسطين​ي في نضالهم من أجل حقوقهم ومواجهة الصهيونية المحتلة والمتوحّشة، وأنّ ​القدس​ هي العاصمة الأبدية لفلسطين العربية ولا يمكن أن تكون غير ذلك".