النشرة: الجيش السوري تصدى لهجوم للنصرة غرب مدينة حلب

أفاد مراسل "النشرة" في سورياب أن الجيش السوري تصدى لهجوم شنه مايسمى "جيش ابو بكر الصديق " المنضوي تحت لواء جبهة النصرة باتجاه منطقة عقرب وسوق الجبس غرب مدينة حلب دون ان تتغيير خارطة السيطرة ورافق الهجوم استهداف لاحياء الحمدانية وحلب الجديدة بعدد من القذائف المتفجرة التي ادت الى اضرار مادية و التي رد عليها الجيش بالاسلحة المناسبة.
وفي ريف اللاذقية تعرضت وحدات للجيش السوري لكمين في قرية السرايا ما أسفر عن مقتل عدد من عناصره في الوقت الذي لم تتبن فيه الفصائل المسلحة في المنطقة مسؤوليتها عن هذا الكمين.
يذكر أن غرفة عمليات "وحرض المؤمنين" نفّذت عدة عمليات في وقت سابق في ريف اللاذقية منها الهجوم الذي استهدف أكبر غرفة عمليات في منطقة الجب الأحمر بجبل الأكراد.
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