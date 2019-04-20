خارجية كوريا الشمالية انتقدت دعوة بولتون لإبداء جدية بنزع السلاح النووي

كشفت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، نقلًا عن نائبة وزير خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي، أنّ "مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون تفوّق على نفسه خلال مقابلة صحافية، من خلال دعوته كوريا الشمالية إلى أن تظهر جديّتها بشأن التخلّي عن الأسلحة النووية".
وشدّدت هوي على أنّ "تصريحات بولتون تدفعني للتساؤل عمّا إن كانت نابعة من عدم فهم لنوايا زعيمي جمهورية كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأميركية، أم أنّه يحاول الحديث بحس ّمن الفكاهة من جانبه".
وحذّرت أيضًا من أنّه "لن يكون هناك أي جدوى إذا واصلت الولايات المتحدة، التفوّه بمثل هذه التصريحات المجرّدة من الحكمة والعقل".
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