خارجية باكستان أرسلت مذكرة احتجاج لسفارة إيران بإسلام آباد على خلفية هجوم بلوشستان

لفتت وزارة الخارجية في ​باكستان​، في مذكرة احتجاج أرسلتها إلى السفارة ال​إيران​ية لدى إسلام آباد، على خلفية الهجوم الّذي وقع الخميس جنوب غربي البلاد، إلى أنّ "الإرهابيين" كانوا متمركزين في أراضي إيران، وأنّ قواتها الأمنية لم تتحرّك لصدّهم".

وبيّنت أنّ "السلطات الباكستانية أطلعت إيران مرارًا على معلومات استخباراتية، حول مقار ومعسكرات المنظمات الإرهابية البلوشية، على الحدود الإيرانية"، معربةً عن أسفها حيال "عدم تحرّك الجانب الإيراني حتّى الآن، حيال هذا الموضوع"، ودعت ​طهران​ إلى "التحرّك ضدّ التنظيمات الإرهابية الناشطة على الأراضي الإيرانية".

وتأتي مذكرة الاحتجاج، عشية زيارة مرتقبة يجريها رئيس الوزراء الباكستاني ​عمران خان​، إلى طهران يوم غد الأحد.

وكان قد أقدم مسلحون مجهولون على قتل 14 شخصًا بعد إيقاف حافلات ركاب في ولاية ​بلوشستان​ جنوب غربي باكستان. وقد أعلنت "جبهة تحرير بلوشتسان" مسؤوليّتها عن الهجوم.