النيابة العامة السودانية فتحت تحقيقا ضد البشير بتهمة غسل أموال

كشف مصدر قضائي لوكالة "رويترز"، أنّ "النيابة العامة في ​السودان​ فتحت بلاغين ضدّ الرئيس السوداني المعزول ​عمر البشير​، بتهمتَي غسل الأموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوّغ قانوني". وأوضح أنّ "وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد، أمر بالقبض على الرئيس السابق وباستجوابه عاجلًا تمهيدًا لتقديمه للمحاكمة". وذكر أنّ "النيابة ستقوم باستجواب الرئيس السابق الموجود داخل سجن كوبر وأنّ هناك إجراءات قانونية ستتخّذ ضدّ بعض رموز النظام السابق المتّهمين بالفساد".

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