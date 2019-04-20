المخابرات الأميركية اتهمت شركة "هواوي" بتلقي تمويل من أمن الدولة الصيني

ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، نقلًا عن مصدر خاص، أنّ "وكالة المخابرات المركزية الأميركية اتهمت شركة "هواوي" لتكنولوجيا الاتصالات، بالحصول على تمويل من لجنة الأمن الوطني الصينية وجيش التحرير الشعبي الصيني وفرع ثالث من شبكة المخابرات الحكومية الصينية".

ولفتت في تقرير، نقلًا عن المصدر، إلى أنّ "​المخابرات الأميركية​ نقلت ادعاءاتها في وقت سابق من العام الحالي لأعضاء آخرين بمجموعة "فايف آيز" لتبادل معلومات المخابرات، الّتي تضمّ ​بريطانيا​ و​أستراليا​ وكندا ونيوزيلندا".

وكانت قد رفضت "هواوي" هذه الادعاءات الّتي نشرت في الصحيفة، وبيّن متحدّثها أنّ "هواوي لا تعلّق على ادعاءات غير موثقة لا تدعمها أي أدلّة من مصادر مجهولة".