الصحة العالمية: ارتفاع حصيلة قتلى المعارك في العاصمة الليبية طرابلس إلى 220

أعلنت "منظمة الصحة العالمية"، "ارتفاع حصيلة ضحايا المعارك الدائرة في العاصمة الليبية طرابلس إلى 220 قتيلًا و1066 جريحًا"، موضحةً أنّ "من بين الضحايا المدنيّين الّذين قُتلوا في ليبيا، عمالًا بالقطاع الصحي ونساء وأطفالا".
وفي وقت سابق الجمعة، أفادت المنظمة بأنّ "حصيلة ضحايا المعارك في طرابلس وما حولها ارتفع إلى 213 قتيلًا و1009 جرحى على الأقل"، مبيّنةً أنّ "الفرق الطبية التابعة لها تواصل مساعدة الطاقم الجراحي في المستشفيات المحلية".
يُذكر أنّ في 4 نيسان الحالي، أطلق قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس.
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