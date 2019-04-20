سلطات لوغانسك اتهمت القوات الأوكرانية بقصف أراضيها 5 مرات خلال 24 ساعة

كشف المتحدث الرسمي باسم الشرطة الشعبية في جمهورية لوغانسك الشعبية ، لوكالة "سبوتنيك"، أنّ "خلال الـ24 ساعة الماضية، انتهكت القوات الأوكرانية نظام الهدنة 5 مرّات باستخدام قذائف "هاون" عيار 82 و120 ملم، وأسلحة مركّبة على عربات مدرعة ومدافع عيار ثقيل وأسلحة خفيفة".
ولفت إلى أنّ "أراضي لوغانسك تعرّضت للقصف بالقرب من المناطق السكنية، زولوت، كالينوفو وغولوبوفسكيا".
يُذكر أنّ السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان من العام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، المعلنتين من جانب واحد، تعبيرًا عن معارضتهما للانقلاب الّذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط، من العام نفسه.
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