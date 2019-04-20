أكّد رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله بن محمد، أنّ "العلاقات العراقية السعودية شهدت تقدّمًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة".
وبيّن في كلمة له خلال انعقاد قمة بغداد لبرلمانات دول العراق، أنّ "الرياض أسهمت في القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي بالتعاون مع التحالف الدولي. والعراق استعاد عافيته وعاد لمكانته الرفيعة". ولفت إلى أنّ "هذا المؤتمر يأتي بعد زيارة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلى السعودية برفقة وفد رفيع، جرى خلالها عقد جلسات وتوقيع اتفاقايات تفاهم سيكون لها أبلغ الاثر لتعزيز التعاون ورفع العلاقة بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة".
وركّز على أنّ "الرياض ساهمت ضمن التحالف الدولي بالقضاء على "داعش"، ونؤكّد ضرورة التصدّي للإرهاب بأشكاله كافّة وسنّ المزيد من القوانين من التشريعات المجرمة للعمليات الإرهابية كافّة ومحاربتها".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلس الشورى السعودي: ساهمنا بالقضاء على داعش وللتصدي للإرهاب بأشكاله كافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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