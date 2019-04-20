حراك المتعاقدين دعا الى المشاركة في المؤتمر التربوي الاربعاء

دعا حراك المتعاقدين المواطنين المتضررين من الفساد الى المشاركة في أعمال المؤتمر التربوي الوطني الذي سيعقد في مقر الاتحاد العمالي العام الاربعاء في 24/4/2019 الحادية عشرة صباحا.
وقال: "لو كان هناك نية صادقة للسلطة وأركانها في حل معضلة الفساد لكنا رأيناها أوقفت كل أشكال الوظائف التي لا نفع لها: قناصل فخريون وعسكريون في عشرات السفارات.، وقف بذخ السفراء في الخارج، تقليص عدد النواب والوزراء. ووقف ل أشكال سرقة المال بدعوة لجان منبثقة، ساعات إضافية، سفريات للخارج، نفقات لا طائل منها للوزارات تكلف الدولة مليارات (تنظيف المباني، حفلات كوكتيل، مآدب، مساعدات، عيديات، ورود، مصاريف هاتف، بنزين للسيارات ولصيانتها....).
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