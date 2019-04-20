قوى الأمن: توقيف 3 اشخاص في زغرتا قاموا بإصطياد طيور اللقلق

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ انه "بعد ورود شكوى عن قيام 3 اشخاص بإصطياد طيور اللقلق الممنوع صيدها وعرضها على ​مواقع التواصل الإجتماعي​ وبعد المتابعة اوقفتهم فصيلة زغرتا في وحدة الدرك الاقليمي والتحقيق جارٍ باشراف ​القضاء​ المختص"، طالبة "توثيق مثل هذه المخالفات بصور او فيديوهات وارسالها على موقع ​قوى الامن​ لملاحقة الفاعلين.

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