الشيخ حبلي بحث مع وفد من حزب الله دور جمعية "الفة" والأوضاع في لبنان

إستقبل رئيس جمعية ألفة الشيخ صهيب حبلي وفداً من حزب الله برئاسة مسؤول منطقة صيدا الشيخ زيد ضاهر، حيث تم إستعراض نشاط ودور الجمعية التثقيفي والإجتماعي، لا سيما على صعيد توجيه جيل الشباب وتوعيتهم من الأخطار التي تحيط بهم، لا سيما خطر المخدارات الذي يتهدد المجتمع بأسره.
وكان اللقاء مناسبة للتداول بآخر الأوضاع في لبنان والمنطقة، ولفت الشيخ حبلي الى أن "محور المقاومة قادر على مواجهة العقوبات والحصار الإقتصادي، والتي تأتي في سياق المواجهة المفتوحة مع العدو".
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