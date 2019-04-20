الشيخ حبلي بحث مع وفد من حزب الله دور جمعية "الفة" والأوضاع في لبنان

إستقبل رئيس جمعية ألفة الشيخ ​صهيب حبلي​ وفداً من ​حزب الله​ برئاسة مسؤول منطقة صيدا ​الشيخ زيد ضاهر​، حيث تم إستعراض نشاط ودور الجمعية التثقيفي والإجتماعي، لا سيما على صعيد توجيه جيل ​الشباب​ وتوعيتهم من الأخطار التي تحيط بهم، لا سيما خطر المخدارات الذي يتهدد المجتمع بأسره.

وكان اللقاء مناسبة للتداول بآخر الأوضاع في ​لبنان​ والمنطقة، ولفت الشيخ حبلي الى أن "محور ​المقاومة​ قادر على مواجهة العقوبات والحصار الإقتصادي، والتي تأتي في سياق المواجهة المفتوحة مع العدو".