حمدان استقبل وفداً مصرياً ناصراً من الجمعية العربية للعلوم

استقبل أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون العميد مصطفى حمدان والأخوة أعضاء الهيئة في مقر المرابطون، وفداً مصرياً من الجمعية العربية للعلوم السياسية وعدداً من القيادات الناصرية المصرية وقيادات التجمع العربي لدعم الخيار المقاومة في الساحة المصرية ضم الوفد الأمين العام المساعد الداعم للمقاومة ورئيس الجمعية العربية للعلوم سياسية الدكتور جمال زهران، ورئيس جامعة قناة السويس الأسبق الدكتور أحمد دويدة، والكاتب السياسي المؤرخ وعضو مجلس الأمناء في التجمع في القاهرة الدكتور أحمد الشافعي، أستاذ العلوم السياسية الدكتور محمد بهاء الدين الغمري، عضو مجلس الأمناء التجمع في القاهرة الدكتور محمد الزويد، الإعلامي المصري والقيادي الناصري عمرو ناصف.
وتشاور المجتمعون مع العميد مصطفى حمدان حول عدد من القضايا القومية العربية وآفاق توحيد جهود العمل القومي وخاصة القوى الناصرية، واتفقوا على ضرورة استمرار التواصل واللقاءات والمشاورات بين أبناء الفكر القومي العربي، وتوحيد المواقف حيال القضايا المصيرية، والسعي إلى إنشاء عمل ناصري قومي جبهوي موحد.
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