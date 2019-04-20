قيومجيان يشيد بتوقيف المعلومات المعتدين على مواطنة من ذوي الاحتياجات الخاصة

هنأ وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان في بيان، "شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي على تمكنها في اقل من 48 ساعة من توقيف شخصين من التابعية السورية اعتديا جنسيا على مواطنة من ذوي الاحتياجات الخاصة في الجنوب، وذلك بناء على تقديم المواطنة شكوى الى المغفر".
واشاد "بخطوة المواطنة تقديم شكوى، والتي تسقط بعض المفاهيم الخاطئة كالسكوت عن الجريمة"، مطالبا القضاء اللبناني ب "إنزال أشد العقوبات بالمعتدين".
واكد وزير الشؤون الاجتماعية "أنه سيتابع الامر شخصيا وسيتواصل فريق من الوزارة مع الضحية، لتقديم كل العون اللازم لها والمتابعة المطلوبة لتخطي تداعيات هذا الاعتداء الوحشي".
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