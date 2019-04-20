قيومجيان يشيد بتوقيف المعلومات المعتدين على مواطنة من ذوي الاحتياجات الخاصة

هنأ وزير الشؤون الاجتماعية ​ريشار قيومجيان​ في بيان، "​شعبة المعلومات​ في ​قوى الامن الداخلي​ على تمكنها في اقل من 48 ساعة من توقيف شخصين من التابعية السورية اعتديا جنسيا على مواطنة من ذوي الاحتياجات الخاصة في ​الجنوب​، وذلك بناء على تقديم المواطنة شكوى الى المغفر".

واشاد "بخطوة المواطنة تقديم شكوى، والتي تسقط بعض المفاهيم الخاطئة كالسكوت عن الجريمة"، مطالبا ​القضاء اللبناني​ ب "إنزال أشد العقوبات بالمعتدين".

واكد وزير الشؤون الاجتماعية "أنه سيتابع الامر شخصيا وسيتواصل فريق من الوزارة مع الضحية، لتقديم كل العون اللازم لها والمتابعة المطلوبة لتخطي تداعيات هذا الاعتداء الوحشي".