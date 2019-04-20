قاووق: لن نسمح بأن يكون حل الازمة الاقتصادية على حساب الفقراء

شدد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق، خلال احتفال في ذكرى ولادة الامام المهدي، على أن "الحزب لن يقبل ولن يسمح بأن يكون حل الازمة الاقتصادية والمالية في لبنان على حساب الفقراء، ومن يفكر بحلول للأزمة من جيوب الفقراء إنما يفتعل أزمة جديدة، فحل الازمة الاقتصاد بوقف مزاريب الهدر ومكافحة الفساد من اعلى الهرم الى اسفله".
ورأى أن "الأزمة التي تعصف بلبنان هي الأشد سوءا منذ استقلاله، إذ لم يمر علينا ما نشهده اليوم من خدمة للدين العام وما نواجهه من مخاطر تهدد موازنة الدولة، فالخطر يطاول الجميع وكل القوى السياسية معنية ومطالبة بموقف وطني مسؤول لانقاذ البلد من الاسوأ".
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