الصراف شارك الصليب الاحمر في جمع التبرعات على اوتوستراد حلبا

شارك وزير الدفاع السابق يعقوب رياض الصراف متطوعي الصليب الاحمر في جمع التبرعات على اوتوستراد حلبا بالقرب من مفترق بلدة الجديدة، لدعمهم، الامر الذي شجع كثيرين على التبرع.
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