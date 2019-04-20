الصراف شارك الصليب الاحمر في جمع التبرعات على اوتوستراد حلبا

شارك وزير الدفاع السابق ​يعقوب رياض الصراف​ متطوعي ​الصليب الاحمر​ في جمع التبرعات على اوتوستراد حلبا بالقرب من مفترق بلدة ​الجديدة​، لدعمهم، الامر الذي شجع كثيرين على التبرع.

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