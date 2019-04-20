بالطبل والمزمار.. المواطنون يدلون بأصواتهم في أول أيام الاستفتاء على الدستور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

على نغمات الطبل والمزامير، احتفل عدد من المواطنين بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، أمام لجنة الجامعة العمالية بمدينة مصر، في أول أيام الاستفتاء بداخل مصر.

وانطلقت عملية تصويت المصريين بالداخل في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، اليوم السبت وتستمر حتى الاثنين المقبل، عبر الاقتراع السري المباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

كما فتحت البعثات الدبلوماسية المصرية أبوابها، أمس الجمعة، أمام المصريين بالخارج؛ للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء لمدة ثلاثة أيام بمختلف دول العالم، وتستثنى منها 4 دول فقط (سوريا واليمن والصومال وليبيا).

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وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

الجدير بالذكر أن أبرز التعديلات الدستورية المقترحة، تشمل تمديد فترة ولاية الرئيس إلى 6 سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030، وإجازة تعيين نائبًا أو أكثر لرئيس الجمهورية، ومادة تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر، كما تضمنت التعديلات موادًا أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ حال إقراره.