"لابتزازها ماديا".. ضبط شخص اخترق حساب "الفيس بوك" لإحدى السيدات بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجح قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة أمن الأقصر، في ضبط شخص قام باختراق حساب إحدى السيدات بموقع "فيس بوك" بغرض الاستفادة مادياً.

ورد بلاغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من سيدة تُقيم بمحافظة القاهرة، بقيام أحد الأشخاص، باختراق الحساب الشخصي الخاص بها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والاستيلاء على كافة محتوياته.

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أسفرت جهود البحث من خلال الفحص الفني عن تحديد مرتكب الواقعة "عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة أرمنت الحيط بمحافظة الأقصر".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الأقصر"، تم ضبطه بمحل إقامته، وتم ضبط جهاز هاتف محمول، بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب المشار إليه وحسابات لأشخاص آخرين قام باختراقها وسرقتها.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ووقائع أخرى مماثلة بغرض الاستفادة مادياً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.