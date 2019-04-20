بالأعلام والأغاني الوطنية.. مواطنون يشاركون في الاستفتاء بالتجمع الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- مها صلاح الدين:

تصوير-أحمد حسين:

على أنغام الأغاني الوطنية، وانتشار أعلام مصر، شارك المواطنون في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بلجان منطقة التجمع الخامس

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ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات، الأربعاء في مؤتمر صحفي، المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام 19 و20 و21 من الشهر الجاري للمصرين بالخارج، و20 و21 و22 للمصريين في الداخل.

ووافق مجلس النواب، الثلاثاء، على إدخال تعديلات على دستور 2014، تسمح بإنهاء الرئيس الحالي ولايته عام 2024 بدلًا من 2022، وزيادة مدة الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلًا من 4، إلى جانب استحداث غرفة نيابية ثانية "مجلس الشيوخ"، وإدخال تعديل على المادة 200 التي تُحدد مهام القوات المسلحة.