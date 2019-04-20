بمبيد النمل الأبيض.. إصابة 62 من عمال المنطقة الصناعية في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:

تسبب تسرب مبيد مكافحة النمل الأبيض اليوم السبت، في إصابة 62 من عمال مصنعًا للبتروكيماويات في المنطقة الصناعية بكوم أوشيم بالفيوم.

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد خالد حسن مأمور مركز طامية بإصابة 62 عاملا باختناقات نتيجة تسرب المبيد الحشري من أحد خطوط الإنتاج بأحد المصانع الخاصة بإنتاج المبيدات الحشرية بمنطقة كوم أوشيم الصناعية.

وكشفت تحريات المقدم هاني تعيلب رئيس مباحث مركز طامية تحت إشراف اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي بالفيوم، أنه حدث تسرب للمبيد الحشري الذى يستخدم في مكافحة النمل الأبيض والزواحف من مصنع خاص لإنتاج البتروكيماويات والمبيدات الحشرية، أسفر عن إصابة العمال، وجرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام تحت إشراف الدكتورة أمال هاشم وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.