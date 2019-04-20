مسن يدلي بصوته في الاستفتاء على كرسي متحرك بطنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية – مروة شاهين:

أدلى مسن على كرسي متحرك، اليوم السبت، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، داخل لجنة مدرسة قاسم أمين بطنطا، بمحافظة الغربية.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالمحافظة 3 ملايين و327 ألفًا و350 مواطنًا، لهم حق التصويت في 799 لجنة فرعية، بـ703 مقرات على مستوى مراكز ومدن المحافظة.