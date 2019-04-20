محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية – مروة شاهين:
أدلى مسن على كرسي متحرك، اليوم السبت، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، داخل لجنة مدرسة قاسم أمين بطنطا، بمحافظة الغربية.
جدير بالذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالمحافظة 3 ملايين و327 ألفًا و350 مواطنًا، لهم حق التصويت في 799 لجنة فرعية، بـ703 مقرات على مستوى مراكز ومدن المحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر مسن يدلي بصوته في الاستفتاء على كرسي متحرك بطنطا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.