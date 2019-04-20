صور مطران أسوان يدلي بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

أدلي الأنبا هدرا مطران أسوان بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، داخل مقر اللجنة الانتخابية في مجمع مدارس محمد منير بمنطقة عباس فريد وسط مدينة أسوان.

وكانت اللجان الانتخابية في أسوان قد فتحت أبوابها في الساعة التاسعة صباحا وذلك على مستوى 252 لجنة فرعية موزعة على 230 مركز انتخابيًا بالمحافظة.

وأعلن اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، عن فتح غرفة عمليات المحافظة ومديرية الأمن لمتابعة مراحل عملية الاستفتاء، وتلقي أي بلاغات حول ملاحظات أو أحداث طارئة.