شقيقه تزوج بفتاة وهربا.. 7 أشخاص اختطفوا عامل واحتجزوه داخل مزرعة ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت الأجهزة الأمنية، اليوم السبت، في تحرير عامل، اختطفه 7 أشخاص، واحتجزوه داخل مزرعة ملك أحدهم، لقيام شقيقه بالزواج من نجلة أحد المتهمين دون علمه وهروبهما معاً لمكان غير معلوم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من إحدى المواطنات بمشاهدتها مجموعة من الأشخاص يستقلون سيارتين ملاكي وقيامهم بقطع الطريق على سيارة ملاكي وإنزال قائدها عنوة واصطحابه كرهاً عنه لسيارة أخرى ولاذوا بالفرار.

بالانتقال والفحص عُثر بمحل البلاغ على سيارة ملاكي وبداخلها مفتاح التشغيل وبطاقة رقم قومي وتراخيص باسم أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان.

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تم تشكيل فريق بحث تنسيقاً ومديريتي أمن القاهرة وبنى سويف وقطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 7 أشخاص كما أمكن التوصل إلى مكان احتجاز المجني عليه، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمكان احتجاز المجني عليه بـ "مزرعة كائنة بنطاق مركز الرياض بمحافظة بني سويف" ملك أحد المتهمين وأمكن ضبط خمسة من المتهمين داخل المزرعة وبصحبتهم المجني عليه مُكبل بقطعة من القماش وبه إصابات "كدمات وحجات بالوجه".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضاف أحد المتهمين أنه نظراً لقيام شقيق المجني عليه بالزواج من ابنته دون علمه وهروبهما معاً لمكان غير معلوم، فقام بالتخطيط لاختطافه لإجباره على الإرشاد عن مكان نجلته وفى سبيل ذلك استعان بباقي المتهمين لارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم بإرشادهم ضبط السيارات المستخدمة في ارتكاب الواقعة وجميعها "مستأجرة"، وبسؤال المجني عليه اتهمهم باختطافه وإحداث ما به من إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارِ ضبط المتهمين الهاربين.