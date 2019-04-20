صور| طوابير الناخبين أمام اللجان للمشاركة في الاستفتاء بشمال سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم:

شهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية في محافظة شمال سيناء إقبالًا متبينًا في مدن العريش ورفح والشيخ زويد، بعد ساعات من فتح باب اللجان أمام المواطنين صباح اليوم السبت.

من جانبها وفرت المحافظة حافلات لنقل المواطنين إلى مقار لجانهم الانتخابية مجانا، خاصة في مناطق رفح والشيخ زويد وبئر العبد.

يذكر أن من لهم حق التصويت في محافظة شمال سيناء بلغ 263 ألف و157 ناخبا، على مستوى 11 لجنة عامة تضم 49 مركزا انتخابيا و61 لجنة فرعية.