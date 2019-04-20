ضبط 4 عاطلين بحوزتهم 9 كيلو حشيش و6 آلاف قرص مخدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي، توجيه ضرباتها لتجار المواد المخدرة. وأسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريتي أمن (الإسكندرية، القليوبية) وقطاع الأمن العام عن ضبط 4 عاطلين بحوزتهم (68 طربة لمخدر الحشيش وزنت 9.500 كيلو جرام، 6050 قرص مخدر) ومبالغ مالية، وهواتف محمولة. تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.

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