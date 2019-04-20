"مستقبل وطن" بالشرقية ينظم غرفة عمليات لمتابعة الاستفتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قالت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، إنها شكلت غرفة عمليات رئيسية وأخرى فرعية بكل مركز ومدينة وحي لمتابعة سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية وتلقي الشكاوى، على مدار الـ 24 ساعة خلال أيام الاستفتاء الثلاثة.

وأضافت أمانة الحزب، أن الساعة الأولي لانطلاق عملية الاستفتاء، شهدت إقبالا ملحوظا من جانب الناخبين بمختلف مراكز المحافظة مشيرا إلى تقديم خدمة "اعرف لجنتك" من أمام جميع المدارس المتواجد بها لجان الاقتراع للتسهيل على الناخبين لمعرفة أماكن لجانهم.

Advertisements

وأشارت أمانة حزب مستقبل وطن بالمحافظة، أن اللجان الانتخابية بمراكز "الحسينية، وديرب نجم وههيا والقنايات وبلبيس" شهدت إقبالا ملحوظا من جانب الناخبين على صناديق الاقتراع وسط حالة من الفرحة لمشاركتهم في "العرس الديمقراطي".

كما أشارت الأمانة، أن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية واجب وطني على كل مصري له حق التصويت لاستقرار الدولة المصرية، والتي تستحق من الجميع أن يقوم بواجبه ومسئولياته في سبيل رفعتها واستمرارها في ظل دستور يكفل الحرية للجميع بالتعبير عن رأيهم.

ويستعد 4 ملايين و284 ألف و983 ناخب وناخبة من لهم حق التصويت والمشاركة في الاستفتاء، اليوم السبت، للإدلاء بأصواتهم أمام 1027 مركزا انتخابيا يستوعب 1159 لجنة فرعية بمحافظة الشرقية.