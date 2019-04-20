وزيرة الثقافة : الإقبال الكبير على الاستفتاء رسالة هامة للعالم

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إن الإقبال الجماهيري الكبير علي الاستفتاء علي التعديلات الدستورية منذ الصباح الباكر يعد رسالة هامة للعالم عن رغبة المصريين في استكمال مسيرة التنمية والرخاء، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأعربت عبدالدايم اليوم السبت عن سعادتها بتصادف افتتاح ملتقى القاهرة الدولي السابع للإبداع الروائي العربي مع الاستفتاء على

التعديلات الدستورية، حيث شاهدت الوفود العربية الاحتفال بهذا العرس الديمقراطي.وكانت عبد الدايم قد أدلت بصوتها في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية صباح اليوم في مدرسة أبو بكر الصديق التجريبية بمدينة الشيخ زايد ، وأشادت بحسن تنظيم عملية الإدلاء بالأصوات وسرعة الانتهاء منها.وأكدت أن المشاركة في الاستفتاء واجب على كل المصريين من أجل استكمال مشوار بناء الوطن للوصول بسفينة الوطن إلي بر الأمان خاصة وأن مصر تخطوا بخطي ثابته في التنمية والرخاء.وأشادت عبد الدايم بالإقبال الجماهيري الكبير علي لجان الاستفتاء خاصة في الساعات الأولي لبدء عملية التصويت ، وحثت جموع المصرين علي المشاركة والنزول للإدلاء بأصواتهم حتي يشهد العالم تاريخ جديد يكتبه المصريين بحروف من نور لبناء مصر الجديدة.