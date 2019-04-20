"السترات الصفراء" وسط باريس.. وشعارات مناهضة لماكرون وحكومته

بدأ محتجو "السترات الصفراء" بالتجمع في منطقة "بيرسي" وسط باريس، في ظل إجراءات أمنية مشددة، رافعين شعارات مناهضة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وتزامنا مع ذلك شددت الشرطة الفرنسية إجراءاتها وأغلقت كل الطرق المؤدية إلى قوس النصر وجادة الإيليزي، كما قامأصحاب المحلات التجارية بإغلاق واجهاتها بمتاريس وحتى بمكعبات إسمنتية خشية من تعرضها لهجمات من قبل المحتجين.
هذا وقد حذر وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، أمس الجمعة، من أن أعمال عنف قد تنشب في احتجاجات السترات
كما حذر الوزير من وصول المئات من محتجي حركة "black bloc" ("الكتلة السوداء") المناهضة للعولمة إلى باريس، ويقدر عددهم من 1500 إلى 2000 عنصر، فيما أعلن عن نشر 60 ألف شرطي في فرنسا تأهبا "ليوم صعب جدا".
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