إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي على حاجز بجنوب نابلس

أصيب شاب فلسطيني بجروح حرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على حاجز زعترة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن جيش الاحتلال أطلق النار
في سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنا من بلدة
كما داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول شمالا، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.
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