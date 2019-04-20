إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي على حاجز بجنوب نابلس

أصيب شاب فلسطيني بجروح حرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على حاجز زعترة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن جيش الاحتلال أطلق النار

على شاب لم تعرف هويته بعد، على حاجز زعترة، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.في سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنا من بلدةيطا بمحافظة الخليل جنوب الضفة (19عاما)، واقتادته إلى جهة غير معلومة.كما داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول شمالا، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.