كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "داعش" ينصب كمين لقوات الحكومة السورية ويقتل العشرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت إحدى منظمات مراقبة الحرب في سوريا، أن تنظيم "داعش" نفذ هجومًا في وسط البلاد أسفر عن مقتل العشرات من القوات الحكومية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، إن مقاتلي "داعش" نصبوا كمينا للقوات الحكومية السورية في صحراء محافظة حمص الوسطى، ليلة الخميس، يومين من الاشتباكات التي أسفرت عن مقتل 27 جنديا على الأقل.

ومن جانبها، قالت "لواء القدس"، - ميليشيا موالية للحكومة -، إن مقاتلي "داعش" هاجموا كتيبتين للجيش في المنطقة. وإن مقاتليها حرروا الكتائب وسحبوا الجثث لكنهم لم يذكروا عدد القتلى.