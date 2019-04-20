كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق مؤتمر برلمانات دول الجوار العراقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت اليوم السبت فعاليات أعمال مؤتمر قمة بغداد لبرلمانات دول الجوار العراقي.

وقال رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، في تصريح صحافي:" إننا نأمل أن تفي دول الجوار بوعود مساعدة بلادنا".

وأضاف أن "أراضـــي الــعــراق لن تستخدم لزعزعة استقرار بلدان الجوار، وأن العراق المنتصر على داعش يجب أن يعود بقوة الى محيطه العربي".

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وأكد أن "العراق الشامخ الأبي المنتصر على الإرهاب يتشرف بحضـور جـيـرانه في بغـداد العـروبة والإسلام والسلام".

وأعلن رسمياً في بغداد وصول رؤوساء برلمانات كل من سوريا والأردن والسعودية والكويت وتركيا ووفد برلماني إيراني.

وتزين شارع مطار بغداد الدولي بشعار القمة وإعلام الدول المشاركة في مؤتمر قمة بغداد لبرلمانات دول الجوار.