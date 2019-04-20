كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤولة في كوريا الشمالية تنتقد تصريحات جون بولتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقدت مسؤولة كورية شمالية رفيعة اليوم السبت تصريحات أدلى بها مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون حول بيونغ يانغ حديثاً، وشكك خلالها في نية كوريا الشمالية التخلي عن السلاح النووي.

وعلقت النائبة الأولى لوزير الخارجية الكوري الشمالية، تشوي سون-هوي، على مقابلة لبولتون مع وكالة (بلومبرغ) الأمريكية، قال خلالها إن "الولايات المتحدة لا ترى "مؤشرات حقيقية" على رغبة بيونج يانج في التخلي عن ترسانتها النووية".

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وقالت تشوي، المسؤولة عن العلاقات مع الولايات المتحدة في وزارة الخارجية الكورية الشمالية: "لا نكن نتوقع أبدا أن يدلي بولتون بتصريحات حكيمة".

وأكدت أن بولتون باعتباره مستشار الأمن للبيت الابيض، كان ينبغي أن يأخذ في الحسبان "سياق المحادثات التي تجري بين كبار مسؤولي (البلدين) لعقد قمة ثالثة" بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وأضافت: "لا يمكن أن تظهر أي نتيجة جيدة إذا واصل الحديث بنفس الطريقة في المستقبل"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكوريا الشمالية المركزية.