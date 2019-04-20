كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هجوم على قاعدة عسكرية تركية ومقتل 4 جنود وإصابة 6 آخرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، مقتل أربعة جنود أتراك في اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني، بالقرب من الحدود مع العراق.

وقالت وكالة "ديميرورين" للأنباء إن قاعدة عسكرية تعرضت للهجوم في منطقة جبلية من محافظة هكاري الواقعة في جنوب شرق البلاد، مما دفع الجيش التركي للرد بعملية عسكرية "واسعة النطاق".

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وذكرت الوزارة "كجزء من العمليات الجارية على الحدود التركية العراقية، قتل جنديان في اشتباكات مع إرهابيين رغم كل الجهود المبذولة لإنقاذهم"، ثم أضافت أن العملية برمتها قتل فيها أربعة جنود وأصيب ستة آخرون.

وأشارت وزارة الدفاع التركية إلى أن "الإرهابيين يتعرضون لنيران جوية ومدفعية كثيفة في المنطقة".