كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش السوري يكشف حقيقة الاشتباكات بين قوات روسية وإيرانية بحلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى مصدر عسكري سوري صحة أنباء تناقلتها بعض المواقع ووسائل الإعلام المكتوبة حول حدوث اشتباكات بين القوات الروسية والايرانية في دير الزور وحلب.

ونقلت وكالة سانا عن مصدر عسكري أن "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تنفي جملة وتفصيلا ما ورد فى هذه المواقع والصحف وتؤكد أن الخبر عار تماما من الصحة ولا أساس له على الاطلاق".

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وأضاف المصدر: "تهيب القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة بوسائل الإعلام على اختلاف أنواعها توخي الدقة والمسؤولية بنشر الأخبار وعدم اعتماد أي خبر عسكري ميداني ما لم يصدر عن مصدر عسكري".