كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متظاهرو السترات الصفراء يناشدون الأقاليم الانضمام إلى المسيرات في باريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقل المتظاهرون إلى وسائل التواصل الاجتماعي لحشد مؤيديهم من أقاليم فرنسا للتجمع من أجل الاحتجاجات الجديدة التي يطلق عليها "إنذار 2". وقد استجاب ممثلو الحركة في نورماندي بالفعل لهذه الدعوة.

ويعتزم المتظاهرون جعل باريس عاصمة احتجاجات هذا الأسبوع. ولم يتم الإعلان عن مكان التجمع الرئيسي حتى الآن.

ومن المتوقع أن يكون هناك تجمع آخر بالقرب من كنيسة سانت دينيس في المنطقة الشمالية من العاصمة.

Advertisements

ويسعى المتظاهرون إلى السير إلى ميدان بليس دي لا باتايليدي ستالينجراد، وختم موكبهم في جسر كواي ساينت-بيرنارد.

ومع ذلك، فقد مُنع المتظاهرون من تنظيم مظاهرات بالقرب من نوتردام في باريس بأمر من شرطة المدينة.