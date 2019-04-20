كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متظاهرو السترات الصفراء يناشدون الأقاليم الانضمام إلى المسيرات في باريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
انتقل المتظاهرون إلى وسائل التواصل الاجتماعي لحشد مؤيديهم من أقاليم فرنسا للتجمع من أجل الاحتجاجات الجديدة التي يطلق عليها "إنذار 2". وقد استجاب ممثلو الحركة في نورماندي بالفعل لهذه الدعوة.
ويعتزم المتظاهرون جعل باريس عاصمة احتجاجات هذا الأسبوع. ولم يتم الإعلان عن مكان التجمع الرئيسي حتى الآن.
ومن المتوقع أن يكون هناك تجمع آخر بالقرب من كنيسة سانت دينيس في المنطقة الشمالية من العاصمة.
ويسعى المتظاهرون إلى السير إلى ميدان بليس دي لا باتايليدي ستالينجراد، وختم موكبهم في جسر كواي ساينت-بيرنارد.
ومع ذلك، فقد مُنع المتظاهرون من تنظيم مظاهرات بالقرب من نوتردام في باريس بأمر من شرطة المدينة.
وتمثل مظاهرة اليوم السبت الأسبوع الثالث والعشرين على التوالي من الاحتجاجات التي اجتاحت فرنسا منذ منتصف نوفمبر. وقد شارك نحو ثلاثين ألف متظاهر في الاحتجاجات، يوم السبت الماضي.