بعد أخبار رحيله عن “اليوفي”..رونالدو يحسم الجدل

جدل كبير ذاك الذي تسبب فيه غموض موقف كريستيانو رونالدو، من مواصلة المشوار مع يوفنتوس إلى حين انتهاء عقده، أم خوض الموسم الرياضي المقبل، والبحث عن ناد جديد للاعتزال بين أسواره.

صحيفة “توتو سبورت” ونقلاً عن لاعبين مقربين من “الدون”، أوضحت بأن اللاعب لا يفكر حالياً في الرحيل عن المجموعة، بعد 9 أشهر على الصفقة المفاجئة، إذ اختار التوقيع بكشوفات “السيدة العجوز” والرحيل عن ريال مدريد.

وأضاف المصدر ذاته، أن “الدون” أخبر مقربيه بأن الإقصاء من ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، لا تشكل له أي مشكل أو رغبة في الرحيل، مشدداً بأنه يحترم العقد الذي يربطه بيوفنتوس، ويريد تقديم المزيد بقميصه.

و اعترف زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الاسباني، بالمكانة التي كان يحتلها النجم السابق للفريق كريتسيانو رونالدو رفقة “الميرنغي”، وذلك بعد حوالي تسعة أشهر على اختياره الانتقال إلى صفوف نادي يوفنتوس.

زيدان أوضح على هامش لقاء صحفي، أن رونالدو رحل، ومن الصعب التقاعد مع أسماء كروية ستقدم كل الأشياء التي منحها “الدون” لـ “الميرنغي” طيلة مشواره مع المجموعة.

ويخصوص إمكانية عودته، علق المدرب الفرنسي: ” منذ عودتي لتدريب ريال مدريد لم يسبق له أن تحدث مع لاعب رحل، القرارات الخاصة بالميركاتو الصيفي سيكون لها وقت محدد لمناقشتها”.