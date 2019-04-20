مداهمات واقتحام لغرف النوم.. معتقلو حي “البرادعة” يحكون لـ”اليوم 24″ تفاصيل اعتقالهم -فيديو

تصوير: حسام أديب

بعد أن قضت المحكمة الابتدائية بالمحمدية، يوم الثلاثاء الماضي، بمتابعتهم في حالة سراح مؤقت، وتأجيل الجلسة إلى السابع من ماي المقبل، التقى موقع “اليوم 24″، مساء الأربعاء، معتقلي كريان “البرادعة” الخمسة، الذين تم اعتقالهم على خلفية احتجاجات الساكنة ضد انقطاع التيار الكهربائي.

وحكى المتابعون في حالة سراح، في الحديث مع الموقع، سياق توقيفهم الذي اختلفت تفاصيله من شاب إلى آخر، حيث منهم الذي كان ضمن المحتجين، ومنهم من كان متفرجا، مستدلا بفيديوهات موثقة، بحسب تعبيره، بينما آخر مر على الاحتجاج لدقائق معدودة، وتابع السير لقضاء مآربه.

وتحدث ثلاثة شباب من المتابعين، عن ملابسات الاعتقال، التي وصفوها بالمرعبة والسينمائية، منها ما حدث في منتصف ليلة الأربعاء 3 أبريل الجاري، وتوزعت باقي الحالات بين صباح ومساء اليوم الموالي، حيث اتسمت أغلبها بانتشار عناصر الشرطة بشكل كثيف داخل الحي، مع تطويق أمني لمنازل المطلوبين، وتم اقتحام غرفة نوم أحدهم، وإلقاء القبض على آخر من داخل السوق حيث يبيع السمك، دون السماح له بتبديل ملابس العمل التي وصفها بـ”الكريهة”.

Advertisements

تفاصيل أكثر، في فيديو لقاء “اليوم 24” بالمعتقلين، عادل ابن الصغير، وحمزة مهاجر، وبوشعيب الحلو، ورضوان الزراعي، الذي سلّم نفسه للأمن، بعد خمسة أيام من إصدار مذكرة بحث في حقه.

وغادر المتابعون الخمسة السجن المحلي بالمحمدية، مساء الثلاثاء، وسط هتافات وزغاريد عائلاتهم وعدد من ساكنة حي “البرادعة”، قبل أن يتوجهوا، في موكب من السيارات، صوب منازلهم بالحي المذكور، حيث كانت احتفالات الساكنة، بالإفراج عنهم، في انتظار الجلسة الخامسة، ليتم تقديمهم أمام المحكمة من جديد، بتاريخ 07 ماي 2019.