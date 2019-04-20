قبل “الديربي” وضعية غامضة لكارتيون مع الرجاء والجماهير تستغرب!

تفاجئت الجماهير الرجاوية من تسريب خبر تقديم باتريس كارتيرون، مدرب الفريق، لملف ترشحه من أجل تدريب المنتخب الغابوني، خلال الاستحقاقات الكروية المقبلة للمجموعة، خلفاً للمدرب المقال من منصبه دانيال دوزان.

عشاق وأنصار “النسور الخضر”، استغربوا من توقيت تسريب خبر رغبة كارتيرون في تدريب منتخب الغابون، خصوصا وأن المدرب تحدث سابقاً عن وجود إتفاق مبدئي مع الإدارة من أجل التجديد، بعد انتهاء العقد الأول الذي يربطه بالرجاء إلى غاية الموسم.

وكانت صحيفة ” gabonactu” الغابونية السباقة إلى تأكيد أن الإطار الفرنسي كارتيرون يعد من المدربين الفرنسيين الأربعة الذين وضعوا سيرهم الذاتية من أجل الإشراف على المنتخب الغابوني، ويتعلق الأمر بكل من ديدي سيكس، رولان طوربيس، وكلود لوروا.

وأكدت الصحيفة نفسها، أن كارتيرون يعتبر من أكثر المدربين ترشحا للإشراف على المنتخب المالي، بالنظر إلى المسار الجيد الذي قام به رفقة مجموعة من الأندية الإفريقية والآسيوية، بالإضافة إلى قيادته منتخب مالي إلى ربع نهائي “كان” 2015.