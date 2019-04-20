مثير.. إلقاء القبض على 4 شبان يتسولون بألبسة نسائية بمراكش 

عرفت المحكمة الابتدائية بمراكش، صباح أمس الجمعة، تقديم 4 شبان على أنظار وكيل الملك، بتهمة التسول وهم يرتدون ملابس خاصة بالنساء.

وقالت مصادر “اليوم 24″، إن عناصر الشرطة التابعة لولاية أمن مراكش، اعتقلت، بحي جليز، ليلة الثلاثاء الماضي، أربعة شبان يرتدون ملابس نسائية تغطي وجوههم، ويمتهنون التسول.

وأضاف المصدر ذاته، أن عدد من سكان مدينة البهجة، رفعوا عدة شكايات للمصالح الأمنية، حول سلوكات يقوم بها الشبان الأربعة “التسول بزي نسائي” بعدد من الأحياء المدينة أبرزها منطقة جليز المليئة بالسياح.

وتعاقب مجموعة من فصول القنون الجنائي المغربي المتسولين بعقوبات حبسية سالبة للحرية، وتتراوح من شهر إلى ستة أشهر حبسا، حسب المادة 326 من القانون .