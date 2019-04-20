انت الان تتابع تفاصيل خبر انفجار ضخم وإطلاق نار وسط العاصمة الأفغانية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 20 أبريل 2019 12:51 مساءً - أعلنت الشرطة الأفغانية، اليوم السبت، أنّ انفجاراً سُمع دويه في العاصمة كابل، وقع بالقرب من فندق كبير ومبنى وزارة الاتصالات.

وأوضح متحدث باسم الشرطة في العاصمة الأفغانية أن عملية إطلاق نار تلت الانفجار، دون تقديم أي تفاصيل أخرى حول وقوع إصابات أو أسباب الانفجار الذي وقع في إحدى أهم المناطق التجارية للمدينة، وفق "رويترز".

والسبت الماضي، قتل 7 أفراد من الشرطة الأفغانية في اشتباكات مع حركة طالبان بولاية غور غربي البلاد.

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وقال المتحدث باسم الولاية، عبد الحي خطيبي، في تصريحات للصحفيين، إن الاشتباكات اندلعت عقب تعرض موكب للشرطة لكمين في منطقة "كوراب ليلى"، موضحاً أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 7 شرطيين وإصابة آخر.

وخلال الأسابيع الماضية، ارتفعت حدة موجة القتال في أنحاء أفغانستان، وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل وإصابة المئات من القوات الأفغانية والمدنيين.

ورغم تقدم جولات مفاوضات الدوحة بين الولايات المتحدة وممثلي طالبان منذ أشهر ما تزال أفغانستان بعيدة عن تحقيق السلام، بعد مرور أكثر من 17 عاماً على إزاحة طالبان من السلطة في عام 2001، على يد قوات تقودها الولايات المتحدة.