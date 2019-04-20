خبير ليبي: أفعال قطر لم تفعلها عصابات الهجانة بفلسطين

أكد عبدالحكيم معتوق الخبير السياسي بالشؤون الليبية، أن قطر قامت خلال السنوات الماضية بتدخل سافر ودعم للتنظيمات الإرهابية في ليبيا، وذلك باعتراف تنظيم الحمدين"، مضيفا أن ما فعله جهاز المخابرات القطرية في ليبيا لم تفعله عصابات "الهجانة" في بداية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

وأضاف معتوق - في مداخلة مع قناة "روسيا اليوم" مساء الجمعة - أن مطالبة الدوحة بحظر تصدير السلاح إلى الجيش الوطني الليبي أمر يعد مثارا للسخرية، خاصة أنها ليست دولة جوار لبلاده، كما أنها ليست دولة كبرى حتى تطلب مثل هذا الطلب.

وأوضح أن الاتصال الهاتفي الذي تم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر يحمل دلالات كبيرة تشير إلى تفهم أمريكي واضح للدور الذي يقوم به الجيش الليبي في محاربة الإرهاب.

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ودعا الخبير السياسي الليبي الشعب القطري إلى أن يتحمل مسؤوليته تجاه هذا النظام الداعم والممول للإرهاب، إذا ما كان القطريون يريدون الحفاظ على أواصر الأخوة والعروبة، واصفا جهاز المخابرات القطري بالوجه الآخر لجهاز الموساد الإسرائيلي.

من ناحية أخرى، أشار معتوق إلى أنه لأول مرة تشهد جلسات مجلس الأمن توافقا أمريكيا روسيا حول الملف الليبي، وضرورة دعم قوات المشير خليفة حفتر في مواجهة الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى دعمها في معركة طرابلس.

وكان البيت الأبيض أعلن في بيان إقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالدور المهم للمشير خليفة حفتر في مكافحة الإرهاب وتأمين موارد ليبيا النفطية.