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انطلاق مؤتمر برلمانات دول جوار العراق

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انطلق مؤتمر برلمانات دول جوار العراق في العاصمة بغداد.

وقال محمد ريكان حديد علي الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، إن "العراق قاتل بشجاعة ضد الإرهاب بفضل تعاون أبناءه".

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وأضاف الحلبوسي، نشكر دول الجوار و كل من ساندنا في معركتنا ضد الإرهاب

 وبين الحلبوسي"نحن بصدد بناء شراكات استراتيجية مع كافة دول الجوار".

وشدد على أن "علاقات العراق وطيدة بدول الجوار ونعول على تطويرها".

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