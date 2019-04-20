شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مؤتمر برلمانات دول جوار العراق والان مع التفاصيل
انطلق مؤتمر برلمانات دول جوار العراق في العاصمة بغداد.
وقال محمد ريكان حديد علي الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، إن "العراق قاتل بشجاعة ضد الإرهاب بفضل تعاون أبناءه".
وأضاف الحلبوسي، نشكر دول الجوار و كل من ساندنا في معركتنا ضد الإرهاب
وبين الحلبوسي"نحن بصدد بناء شراكات استراتيجية مع كافة دول الجوار".
وشدد على أن "علاقات العراق وطيدة بدول الجوار ونعول على تطويرها".
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