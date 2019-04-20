شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد طلاب جامعة حضرموت يكرم مكتبي وزارة الشؤون الأجتماعية والعمل والان مع التفاصيل

كرم الاتحاد العام لطلبة جامعة حضرموت مكتبي وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بساحل ووادي وصحراء حضرموت. وقام الدكتور أحمد عوض باجبير رئيس الاتحاد بمعية عبدالمجيد ديان مسئول العلاقات العامة بالاتحاد بتكريم هاني عبدالله البيض المدير العام لمكتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت وتسليمه درع تذكاري تقديراً لجهودهم في تسهيل كافة اجراءات ومعاملات الاتحاد خلال الفترة الماضية وكذلك مساهمتهم في انجاح الانتخابات الطلابية بجامعة حضرموت . كما قام الدكتور أحمد عوض باجبير رئيس الاتحاد العام لطلبة جامعة حضرموت والأخ : عبدالمجيد ديان مسئول العلاقات العامة بالاتحاد بتكريم عبدالله رمضان باجهام المدير العام لمكتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت وتسليمه درع تذكاري تقديراً لجهودهم في تسهيل كافة الاجراءات والمعاملات المتعلقة بتأسيس الاتحاد العام لطلبة جامعة سيئون . وأعرب رئيس الاتحاد العام لطلبة جامعة حضرموت عن شكره وتقديره لمكتبي وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بساحل ووادي وصحراء حضرموت على جهودهم ودعمهم لقيادة الاتحاد خلال الفترة الماضية راجياً منهم الاستمرار في دعم وتشجيع القيادة الجديدة للاتحاد العام خلال المرحلة القادمة .

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