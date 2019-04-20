شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع عقد استثماري لاستخراج الجرانيت من بروم ميفع بحضرموت والان مع التفاصيل

قام المهندس صلاح أحمد بابحير مدير عام هيئة المساحة الجيولوجية و الثروات المعدنية فرع حضرموت، بتوقيع عقد استثماري لاستخراج صخر الجرانيت من منطقة ظلومة مديرية بروم ميفع محافظة حضرموت .

ووقع المستثمر يسلم سعيد علي باحمران، عقد استغلال حرفي لخام الجرانيت بمنطقة ظلومة مع هيئة المساحة الجيولوجية و الثروات المعدنية فرع حضرموت، وبتكلفة مالية للمشروع 120 ألف ريال سعودي.

وأفاد المهندس صلاح بابحير مدير عام الهيئة، بأن هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة تساهم في القضاء على البطالة و تحفيز الشباب بالانخراط بالعمل والإنتاج ومساهمة المجتمع في التنمية الاقتصادية.

وأضاف، أنه تم إلزام المستثمر بالالتزام بجميع المتطلبات والالتزامات المادية، وإبرام اتفاقية تنمية المجتمع المحلي لمنطقة الامتياز، مؤكدا استعداد الهيئة لتقديم جميع التسهيلات و الآراء الفنية للطرق الحديثة في عمليات الاستغلال الأمثل للخام.