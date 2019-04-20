شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن عروض عراقية لكبرى الشركات السعودية والان مع التفاصيل
كشفت مفكرة سياسية، عن عروض عراقية لكبرى الشركات السعودية.
واعتبرت المفكرة السياسية سهيلة زين العابدين حماد أن العراق من خلال تقاربه الأخوي والاستراتيجي مع السعودية يستكمل أكبر عملية تصحيح لمسارها العروبي.
وأضافت في تصريح نشرته صحيفة "البيان" الصادرة اليوم السبت "وهي تدرك أن الرياض تعمل على تعزيز العلاقات العربية - العربية بصرف النظر عن المنطق المذهبي، والوقوف في وجه من يريد تقسيم الدول العربية وزرع الفتن فيما بينها.
وأضافت حماد أن المحادثات السعودية العراقية توجت سلسلة من الزيارات الرفيعة المتبادلة بين الجانين، آخرها زيارة وفد سعودي إلى بغداد يضم نحو 100 مسؤول في شتى المجالات، بينهم 7 وزراء، أعلنت خلاله السعودية عن تقديم منحة بقيمة مليار دولار أميركي للعراق، ونصف مليار أخرى لتعزيز التبادل البيني.
مشيرة إلى أن كبرى الشركات السعودية في مجال الصناعات النفطية والبتروكيمياوية والعقارية تلقت عروضاً حكومية لتنفيذ مشاريع استثمارية في العراق
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