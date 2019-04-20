شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 21 مسلحًا من طالبان في غارات جوية بأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل
وذكر المكتب الإعلامي للحكومة الإقليمية في بيان، أنه تم تنفيذ الغارات الجوية، الليلة الماضية في منطقة ماركيخيل في شيرزاد.
وأضاف البيان أن نائب حاكم ظل لطالبان لإقليم ننكارهار، قُتل إلى جانب زعماء بارزين آخرين من طالبان في الغارات الجوية، كما قُتل ثلاثة زعماء آخرون بالجماعة، بالإضافة إلى قاضي ظل للحركة. وأن 17 مسلحًا آخرين قتلوا أيضًا في الغارات.
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