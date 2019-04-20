الارشيف / اخبار العالم

مقتل 21 مسلحًا من طالبان في غارات جوية بأفغانستان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 21 مسلحًا من طالبان في غارات جوية بأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

قُتل 21 مسلحًا من حركة طالبان، من بينهم أربعة زعماء بارزون من الحركة، في غارات جوية أمريكية بمنطقة شيرزاد بإقليم ننكارهار شرق أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم. ومن بين زعماء طالبان الذين قُتلوا، نائب حاكم ظل بالجماعة لإقليم ننكارهار.

وذكر المكتب الإعلامي للحكومة الإقليمية في بيان، أنه تم تنفيذ الغارات الجوية، الليلة الماضية في منطقة ماركيخيل في شيرزاد.

وأضاف البيان أن نائب حاكم ظل لطالبان لإقليم ننكارهار، قُتل إلى جانب زعماء بارزين آخرين من طالبان في الغارات الجوية، كما قُتل ثلاثة زعماء آخرون بالجماعة، بالإضافة إلى قاضي ظل للحركة. وأن 17 مسلحًا آخرين قتلوا أيضًا في الغارات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 21 مسلحًا من طالبان في غارات جوية بأفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا