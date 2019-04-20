شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 21 مسلحًا من طالبان في غارات جوية بأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

قُتل 21 مسلحًا من حركة طالبان، من بينهم أربعة زعماء بارزون من الحركة، في غارات جوية أمريكية بمنطقة شيرزاد بإقليم ننكارهار شرق أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم. ومن بين زعماء طالبان الذين قُتلوا، نائب حاكم ظل بالجماعة لإقليم ننكارهار.

وذكر المكتب الإعلامي للحكومة الإقليمية في بيان، أنه تم تنفيذ الغارات الجوية، الليلة الماضية في منطقة ماركيخيل في شيرزاد.

وأضاف البيان أن نائب حاكم ظل لطالبان لإقليم ننكارهار، قُتل إلى جانب زعماء بارزين آخرين من طالبان في الغارات الجوية، كما قُتل ثلاثة زعماء آخرون بالجماعة، بالإضافة إلى قاضي ظل للحركة. وأن 17 مسلحًا آخرين قتلوا أيضًا في الغارات.