شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمصر والان نبدء بالتفاصيل
وتستمر عملية التصويت على مدى ثلاثة أيام، ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في الاستفتاء 61 مليون و344 ألفا و503 ناخب.
ويجرى الاستفتاء تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 19 ألفا و339 قاضي.
ويتزامن أول أيام الاستفتاء للمصريين بالداخل مع ثاني أيام تصويت المصريين بالخارج عبر البعثات الدبلوماسية المصرية بمختلف دول العالم.
على صعيد متصل، أدلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمدرسة الشهيد مصطفي يسري بمصر الجديدة.
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