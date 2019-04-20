وزير النقل المصري: مشاركة المصريين في التصويت ضمان لمستقبلهم

" frameborder="0"> " frameborder="0"> القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل المصري للعين الإخبارية، أن مشاركة المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية ضمان لمستقبلهم ومستقبل أبنائهم.

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