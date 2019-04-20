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بالصور.. مشاركة المرأة والشباب أبرز ملامح اليوم الأول لاستفتاء مصر

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الناخبون يدلون بأصواتهم في اليوم الأول للاستفتاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الناخبون يدلون بأصواتهم في اليوم الأول للاستفتاء

بدأ المصريون، صباح السبت، عملية الاستفتاء في الداخل على التعديلات الدستورية التي أقرتها اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، حيث شملت 21 مادة، منها ما تم تعديله و أخرى مستحدثة.

وتعددت المشاهد المميزة في اليوم الأول من الاستفتاء الممتد حتى الإثنين المقبل، وأبرزها:

 توافد قبل الموعد

توافدت أعداد كبيرة من الناخبين على مراكز الاقتراع قبل الموعد الرسمي لبدء التصويت في التاسعة من صباح السبت.

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 النساء في الاستفتاء

شكل حضور المرأة المصرية اللافت علامة مميزة في اليوم الأول للاستفتاء على التعديلات الدستورية.

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 الأمن يحمي الناخبين

شاركت قوات الداخلية والجيش في حماية الناخبين لتسهيل عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

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 شباب الأحزاب في الاستفتاء

لعب شباب الأحزاب دورا كبيرا في تشجيع الناخبين على المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

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