انت الان تتابع الشرطة الفرنسية تمنع المظاهرات في محيط نوتردام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حظرت السلطات الفرنسية أي فعاليات احتجاجية، بما في ذلك احتجاجات "السترات الصفراء"، بالقرب من كاتدرائية "نوتردام" فى باريس، التي شب فيها حريق الإثنين الماضي. وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الشرطة أصدرت القرار بعد رصد عديد الدعوات للتظاهر بالقرب من النصب التذكارى الشهير كاتدرائية "نوتردام دو باريس"، غدا السبت، بالإضافة إلى ساحة الشانزليزيه، والقصر الرئاسى الإليزيه. وأوضحت الشرطة أن حظر التظاهر سيكون ساريا طوال يوم السبت، في محيط الكاتدرائية، مضيفة أن هذا الإجراء تم اتخاذه لأسباب أمنية وكذلك لمواصلة التحقيقات التي ما تزال مفتوحة لمعرفة أسباب الحريق.

تجدر الإشارة إلى أن حركة "السترات الصفراء" بدأت منذ ديسمبر العام الماضي احتجاجات على زيادة أسعار المحروقات، والسياسة التي تتبعها الحكومة الفرنسية الخاصة بالحياة الاجتماعية والاقتصادية للسكان.وكانت السلطات الفرنسية، قد قالت إنها استطاعت التوصل إلى سبب يرجح أنه يقف وراء كارثة الحريق الذي التهم جزءا كبيرا